السعودية اليوم / افتتاح فعاليات ملتقى "البراحة ٢" بمحافظة القطيف



القطيف 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس

افتتح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني اليوم، فعاليات ملتقى "البراحة ٢"، الذي تنظمه بلدية المحافظة بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقطيف، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف نبيل الدوسري، وعدد من المسؤولين، وذلك على أرض ساحة القلعة بوسط المحافظة.

وأوضح المهندس الحسيني، أن الملتقى الذي يستمر 9 أيام، يهدف إلى ملامسة كل احتياجات أفراد الأسرة وبمختلف الأعمار، مبيناً أن ما تقدمه البلدية من جهود وخدمات لإنجاح هذا العمل يأتي انطلاقاً من إيمانها بأن جودة وإتقان العمل في الفعاليات الاجتماعية والمهرجانات لا تكتمل إلا بتكاتف الجهود ومشاركة الجهات الحكومية والجهات الأهلية الخيرية والتطوعية.

وأشار إلى مشاركة أكثر من خمسين أسرة منتجة و 100 متطوع في الملتقى الذي يضم عدة أركان أساسية كالبيت القطيفي القديم والمقتنيات والتحف والمنحوتات الخشبية وبراحة الحليب التي تشمل أنشطة مختلفة وسوقا للمنتجات الطبيعية بالإضافة لقهوة البراحة الشعبية والجلسات الحوارية الهادفة لمختلف الشخصيات القطيفية، وفطور شعبي بعطلة نهاية الأسبوع.

وأكد الحسيني أهمية تشجيع مثل هذه الفعاليات وتعزيزها كونها وجهة سياحية تسويقية للمواطنين والمواطنات، مقدماً شكره لجميع المشاركين والمسهمين مع البلدية في تنفيذ المهرجان، والطاقم المكون من لجان عدة من مسؤولي البلدية والكوادر المتطوعة، وجهودهم للإسهام في إنجاح هذا العمل.

مما يذكر أن الملتقى يستقبل زواره يومياً من الساعة ٤ عصراً إلى الساعة ١٠:٣٠ مساءً، وخُصصت الفترة الصباحية لزيارات أطفال الروضات والمدارس بالتنسيق المسبق مع الجهات ذات العلاقة.

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21:53ت م

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