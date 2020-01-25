السعودية اليوم / وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدأ زيارة إلى غانا



أكرا 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس

بدأ وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة إلى جمهورية غانا، بهدف إجراء تقييم للمراحل التي قطعتها البلاد بشان إنتاج الطاقة النووية.

وأفاد المدير التنفيذي لمحطة غانا للطاقة النووية، تيو ني أوكاي، على هامش زيارة هذا الوفد ، أن أكرا تخطط لبدء إنتاج الطاقة النووية في المستقبل القريب، وأنها تسير على الطريق الصحيح لتوليد الكهرباء من المصادر النووية بحلول عام 2030.

وأكد أن الجهود متواصلة من أجل إنهاء المرحلة الأولى من خطة تنفيذ المشروع بحلول نهاية العام الجاري 2020، لافتًا النظر إلى أن غانا تستمد احتياجاتها في مجال الطاقة إلى حد كبير، من الطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية، وأن ذلك يعتبر مكلفًا نسبيًا مقارنة بالطاقة النووية.

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20:21ت م

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