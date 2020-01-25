السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية الهند بذكرى يوم الجمهورية لبلاده



الرياض 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

20:13ت م

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الرياض 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند، رئيس جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //20:13ت م0116

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