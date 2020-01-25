السعودية اليوم / محافظ الحرث يبحث احتياجات خدمات الكهرباء بالمحافظة



الحرث 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس

التقى محافظ الحرث إبراهيم الألمعي، بمكتبه اليوم, مدير كهرباء صامطة إبراهيم محمد صميلي.

وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها من الخدمات الكهربائية والحلول التي تقوم بها كهرباء جازان لمواجهة الانقطاعات الكهربائية ببعض المواقع.

وشدد الألمعي خلال اللقاء على أهمية إعادة فتح مكتب خدمات المشتركين بالمحافظة، بعد أن جرى إغلاقه مسبقاً حتى يتسنى للمشتركين الحصول على أفضل الخدمات.

// انتهى //

19:53ت م

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