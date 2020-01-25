شكرا لقرائتكم خبر عن موجة البرد تؤخر اليوم الدراسي في 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

نظراً لموجة البرد الشديدة الأسبوع الجاري، وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، قررت بعض مديريات التعليم بتأخير الدوام الدراسي.

وبناءً على توجيهات سمو أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، تقرر أن تكون بداية الدراسة ليومي الأحد والاثنين، الساعة 9 صباحا في جميع المدارس.

ووجه مدير عام التعليم بمنطقة حائل المكلف، بتأخير بداية الدراسة إلى الساعة التاسعة صباحا ليومي الأحد والاثنين، في جميع مدارس المنطقة.

كما وجّه المدير العام لإدارة تعليم تبوك إبراهيم العُمري بتأخير بداية اليوم الدراسي من يوم الأحد الموافق 1-6 وحتى الخميس الموافق 5-6 -1441هـ إلى الساعة 8:30 ص في جميع المدارس.

الأمر نفسه في منطقة القصيم، إذ وجه المدير العام بإلغاء الاصطفاف الصباحي واعتماد بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة والنصف غدا الأحد، مع استمرارية توقيت الخروج دون تغيير.