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شركة كيماويات ترصد 10 مليارات دولار لتعويض ضحايا مبيد حشائش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ميونخ

قالت مصادر إن شركة الكيماويات الألمانية العملاقة باير تبحث مع محامي عدد من أصحاب دعاوى التعويض عن الإصابة بالسرطان بسبب استخدام مبيد الحشائش راوند آب تسوية القضية، مقابل دفع ما يصل إلى 10 مليارات دولار.

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ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن 5 مصادر القول إن محامي باير قالوا في بعض المناقشات: إن الشركة سترصد 8 مليارات دولار لتسوية القضايا الحالية، وملياري دولار للدعاوى المنتظرة.

يذكر أن شركة باير كانت قد استحوذت على شركة مونسانتو الأمريكية للمبيدات والبذور، والتي كانت تنتج مبيد الحشرات «راوند آب»، والذي اتضح أنه يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وهو ما جعل الشركة الألمانية مسؤولة عن تعويض ضحايا هذا المبيد.

وكان الوسيط الذي عينه القضاء الأمريكي للمساهمة في تسوية دعاوى التعويضات الخاصة بمبيد الحشائش «راوند آب» أشار في الأسبوع الماضي إلى اقتراب تسوية أكثر من 75 ألف دعوى، وهو ما يقترب من ضعف عدد الدعاوى التي سبق أن أعلنت عنها باير سبتمبر الماضي.