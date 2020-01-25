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خبراء: حرائق غابات أستراليا ستزداد سوءا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ باريس

كشف خبراء دوليون أن حرائق الغابات سوف تكون أكثر تكرارا، وتزداد سوءا لأن تغير المناخ يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض، مما سيحتم على المجتمعات التأقلم مع هذا الوضع.

وقال الأسترالي ريتشارد ثورنتون، والبريطاني كولين برينتيس، خلال مؤتمر عن قضايا المناخ استضافته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، إن الحرائق التي تدمر أجزاء من أستراليا في الوقت الحالي، ترتبط ارتباطا واضحا بالتغير المناخي.

وأتت حرائق الغابات في أنحاء أستراليا بالفعل على أكثر من 8, 11 مليون هكتار من الأراضي، منذ اندلاعها سبتمبر الماضي، كما أودت بحياة 28 شخصا، على الأقل، وأدت إلى نفوق أكثر من مليار من الحيوانات.