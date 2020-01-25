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تنفيذية رالي حائل الدولي ترتب للسباق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ حائل عقدت اللجنة التنفيذية المنظمة لرالي حائل نيسان الدولي 2020 اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية عبدالعزيز السيف، وذلك في متنزه المغواة الترفيهي. وجرى خلال الاجتماع مناقشة الخطوات التحضيرية لانطلاق رالي حائل نيسان الدولي في نسخته الـ 15 المقررة في 3 فبراير المقبل، وتستمر حتى 8 منه.



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