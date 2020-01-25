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بيريز في طريقه إلى روما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مدريد

قالت وسائل إعلام إسبانية أمس إن لاعب وسط برشلونة، الإسباني كارليس بيريز اقترب كثيرا من الانضمام لصفوف روما الإيطالي.

وأوضحت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن المدير الفني لبرشلونة كيكي سيتين، أخرج بيريز من حساباته في الفترة الحالية وأخبره بأن عليه أن يبحث عن ناد آخر.

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ولم يفوت روما هذه الفرصة السانحة وكثف خلال اليومين الماضيين مفاوضاته مع اللاعب الإسباني الصاعد (22 عاما) لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ناديي برشلونة وروما اتفقا على الخطوط العريضة لصفقة انتقال بيريز إلى نادي العاصمة الإيطالية.

وقالت «سبورت» إن بيريز سينتقل إلى روما على سبيل الإعارة مع وجود بند في العقد يتيح للنادي الإيطالي شراء اللاعب مقابل 13 مليون يورو، كما ألمحت إلى أن الناديين اتفقا أيضا على قيمة صفقة عودة بيريز إلى النادي الكتالوني مرة أخرى خلال الأعوام المقبلة إذا ما رغب الأخير في استعادته وقدر مبلغ الصفقة بـ 25 مليون يورو.

ويبدو أن برشلونة يسير في صفقة بيريز على خطى الصفقة التي أبرمها مع نادي شالكه الألماني لبيع لاعبه الفرنسي جان كلير توديبو مقابل 25 مليون يورو، في حين نص أحد بنود العقد على عودة اللاعب لبرشلونة في المستقبل مقابل 50 مليون يورو.