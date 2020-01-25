أستراليا تلحق بالمتأهلين لأولمبياد طوكيو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بانكوك
تأهل المنتخب الأسترالي إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة اليابانية (طوكيو 2020) بعدما أحرز المركز الثالث في بطولة أمم آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما المقامة في تايلاند، إثر تغلبه على منتخب أوزبكستان 1 -0 أمس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وعلى ملعب «راجامانجالا» في بانكوك، سجل نيكولاس دي أجوستاني هدف الفوز للمنتخب الأسترالي بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني، ليهدي بلاده بطاقة التأهل إلى الأولمبياد.
وبتأهل المنتخب الأسترالي، ارتفع عدد المنتخبات التي حسمت مشاركتها في الأولمبياد بذلك إلى 12 منتخبا.
ويشارك في طوكيو 2020، المنتخب الياباني صاحب الضيافة، ومنتخبات فرنسا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا من القارة الأوروبية، ونيوزيلندا بطل تصفيات أوقيانوسيا، ومنتخبات مصر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا من القارة الأفريقية، إلى جانب منتخبات السعودية وكوريا الجنوبية وأستراليا من آسيا.
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