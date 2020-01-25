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الطريق من البداية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة الأخضر نقاط من 3 مباريات فاز على اليابان 1-2

تعادل مع قطر 0-0

فاز على سوريا 0-1

في ربع النهائي فاز على تايلاند 0-1

في نصف النهائي فاز على أوزبكستان 0-1 الكوري الجنوبي في الدور الأول تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات

تغلب على الصين 1-0

تغلب على إيران 2-1

فاز على أوزبكستان 2-1

في ربع النهائي فاز على الأردن 2-1

في نصف النهائي تغلب على أستراليا 2-0



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