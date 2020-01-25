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150 دراجا من مختلف دول العالم بسباق حائل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - حائل ينظم موسم حائل الأربعاء المقبل منافسات سباق الدراجات الجبلية وسط سلسلة جبال أجا، بمشاركة 150 دراجا من مختلف دول العالم بهدف استقطاب الزوار للموسم. وأوضح مدير المركز الإعلامي في موسم حائل صالح العنزي أن سباق الدراجات الجبلية سيقام على مدى 4 أيام، وسيكون على مسافة 300 كلم، موزعة على 4 مراحل، مشيرا إلى توفير عدد من الاستراحات والمخيمات للمتسابقين وسط الجبال.



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