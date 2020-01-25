شكرا لقرائتكم خبر

بدء بطولة أمل الآسيوية بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض بدأ أمس معسكر وبطولة «أمل» الآسيوية للبراعم والناشئين لكرة الطاولة، على صالة معهد إعداد القادة بالعاصمة الرياض، بمشاركة أكثر من 60 لاعبا ولاعبة يمثلون 8 دول من غرب آسيا، بإشراف الاتحادين الدولي الآسيوي وتنظيم الاتحاد السعودي لكرة الطاولة. ويمثل المنتخب السعودي في المعسكر والبطولة 8 لاعبين بقيادة المدرب يوسف ربيع، وهم: سالم السويلم وعبدالله الزهراني وزياد السويلم وهادي أبوالرحى وعبدالعزيز الزهراني وعلي الطاهر وعامر غزالي وغسان الغامدي.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر بدء بطولة أمل الآسيوية بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.