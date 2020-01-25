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إحصاءات وحقائق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة حقق المنتخب السعودي 4انتصارات مقابل تعادل واحد فيما حقق منتخب كوريا

الجنوبية 5 انتصارا ت متتالية.

مواجهة اليوم هي الأولى بين المنتخبين في تاريخ البطولة.

سبق للأخضر أن حل ثانيا بالنسخة الأولى من البطولة عام 2014 بعمان، في حين حصلت كوريا الجنوبية على الوصافة عام2016.

تلقى المنتخب السعودي هدفا واحدا فقط في البطولة من اليابان ثم حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية.

تلقى المنتخب الكوري الجنوبي 3 أهداف من إيران وأوزبكستان والأردن.

4 لاعبين من الأخضر خاضوا جميع المباريات، هم المدافعون سعود عبدالحميد وعبدالباسط الهندي وحسن التمبكتي والحارس محمد اليامي.

مدافع الأخضر عبدالباسط هندي صاحب الرقم الأعلى في التمريرات الناجحة بمجموع 269 من أصل 323 محاولة تمرير.

لاعب وسط كوريا وون دو جاي صاحب الرقم الأعلى في التمريرات الناجحة بمجموع 205 من أصل 245 محاولة تمرير



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