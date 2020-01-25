السعودية | القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بذكرى يوم أستراليا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:15 مساءً, 25 يناير 2020 م المناطق _ الرياض بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الجنرال ديفيد هيرلي، الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الجنرال ديفيد هيرلي، الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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