شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 وإصابة 20 جراء إنقلاب باص بالمدنية والان نبدء بالتفاصيل

لقي 3 ركاب مصرعهم، وأصيب 20، اليوم، جراء حادث إنقلاب باص بطريق الهجر السريع في المدنية المنورة. وباشر الدفاع المدني الحادث على الفور، وتمكن من انهاء حالتى احتجاز داخل الباص، فيما لم يتعرض بقية الركاب لأي أذى.. وأوضح الدفاع المدني، أنه تم نقل جميع الحالات لمستشفيات المنطقة، إذ جرى تنويم 13 حالة في حين غادر 7 مصابين المستشفي بعد تلقى العلاج.

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