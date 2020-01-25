شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة لدى الصين تدعو المواطنين للتواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الصين، المواطنين السعوديين المتواجدين في مقاطعة ووهان إلى سرعة التواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا.

ونشرت السفارة، تنبيه عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بالنظر إلى انتشار فايروس "كورونا" الجديد وحرصاً على سلامة المواطين السعوديين تأمل سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الصين الشعبية من المواطنين السعوديين المتواجدين في مقاطعة "ووهان" سرعة التواصل معها».

وأدرجت السفارة في منشورها عدة أرقام للتواصل تضمنت رقم السفير، ورئيس القسم القنصلي، ومسؤول شؤون السعوديين وفقاً للتالي: السفير: 18511178585 رئيس القسم القنصلي: 18500224844 مسؤول شؤون السعوديين: 15011007558