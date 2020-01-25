سعر الدولار في مصر اليوم السبت 25 يناير 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه، اليوم السبت، في ماكينات الصراف الآلي ومنافذ المطارات، وبلغ متوسط سعر الدولار على شاشة البنك المركزي المصري 15.74 جنيه للشراء مقابل 15.84 جنيه للبيع بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

وكان سعر الدولار سجل تراجعا ملحوظا خلال تعاملات الأيام الماضية، وتزامن تراجع الدولار مع قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع له خلال 2020.

وتوقع تقرير لمؤسسة موديز، الأربعاء، أن يصل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.8% في 2020، بدعم من تراجع أسعار الفائدة.

وقال نائب رئيس الوكالة كونستانتيوس كيبريوس إن البنوك المصرية لديها تمويلات مستقرة أغلبها من الودائع، ولديها سيولة مرتفعة خاصة بالعملة المحلية.

- أعلى سعر للشراء

سجلت شاشات مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار في مصر عند 15.77 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع

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- أقل سعر للدولار في مصر

وجاء أقل سعر للدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) عند 15.73 جنيه للشراء 15.83 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في البنك العربي الأفريقي.

- سعر الدولار في أكبر بنك حكومي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته في بنك مصر والشركة المصرفية العربية والمصري الخليجي.

وسجل الدولار 15.75 للشراء و15.85 للبيع في بنوك بيريوس وعودة والأهلي اليوناني بمصر.

فيما بلغ سعر الدولار 15.74 للشراء و15.84 للبيع في المصرف المتحد وبنك التعمير والإسكان.

- أسعار اليورو والإسترليني

ووفقا لأسعار البنك الأهلي المصري سجل اليورو 17.40 جنيه للشراء مقابل 17.61 جنيه للبيع، والإسترليني 20.65 جنيه للشراء مقابل 20.85 جنيه للبيع.

- أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 51.63 جنيه للشراء مقابل 52.23 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.