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شكرا لقرائتكم بلدي الرياض يدعو لاستثمار القطاع الخاص في المرافق العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
لتقديم خدمة مهمة بأسلوب حضاري
متابعات الخليج 365 - الرياض
طرح المجلس البلدي لمدينة الرياض مقترحًا لتطوير المرافق العامة (دورات المياه نموذجًا) بمدينة الرياض، عبر إتاحة المجال للقطاع الخاص للاستثمار فيها، بما يمكن من تحقيق مستوى أعلى من الخدمات وتحديثها وفق آخر ما توصلت إليه التجارب الدولية المنفذة في المدن العالمية الكبيرة.
وتبرز أهمية المبادرة في تقديم خدمة مهمة بأسلوب حضاري يليق بالعاصمة، ويخفف على متابعات الخليج 365 والمقيم، فضلًا عن المحافظة على نظافة المدينة، والحد من الممارسات الخاطئة الناجمة عن عدم توفر بعض المرافق المهمة (الحمامات العامة).
ورفع بلدي الرياض بقرار المجلس إلى أمانة منطقة الرياض؛ للنظر في وضع الضوابط والمعايير لتفعيل المقترح، وإيجاد الآلية التنفيذية له.
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