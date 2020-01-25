3 وفيات و20 مصابًا في انقلاب باص بالمدينة المنورة

2020-01-25

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون، في حادث انقلاب باص على طريق الهجرة السريع بالقرب من الكيلو 150.

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وتلقت غرفة العمليات في أمن الطرق والهلال الأحمر والدفاع المدني والشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بلاغًا بوقوع الحادث، لينهي المدني حالتي احتجاز داخل الباص، فيما لم يتعرض بقية الركاب لأي أذى.

ونُقلت جميع الحالات لمستشفيات المنطقة بعد التعامل معها إسعافيًّا في الموقع من معالجة وفرز من قبل الفرق الإسعافية، حيث تم تنويم 13 حالة، في حين غادر 7 مصابين المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وباشرت الحادث أكثر من 16 فرقة إسعافية وعناية متقدمة من الهلال الأحمر وفرقتين إسعافيتين تابعة للشؤون الصحية وعدد من دوريات أمن الطرق وآليات للدفاع المدني.

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