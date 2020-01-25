تأخير بداية اليوم الدراسي غدًا وبعد الغد في الجوف

2020-01-25

متابعات الخليج 365 – الجوف

وجّه المدير العام لإدارة تعليم الجوف، سعيد الغامدي، بتأخير بداية الدراسة ليومي الأحد والاثنين 1-2/ 6/ 1441هـ إلى الساعة الثامنة والنصف صباحًا في جميع المدارس.

جاء ذلك بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لتعليم الجوف على موقع تويتر؛ نظرًا لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة بداية الأسبوع، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

Advertisements

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والقصيم، وسماء غائمة جزئيًّا على تلك المناطق.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على شرق وجنوب شرق المملكة، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على