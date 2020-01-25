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شكرا لقرائتكم تأخير بداية اليوم الدراسي غدًا وبعد الغد في الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 – الجوف
وجّه المدير العام لإدارة تعليم الجوف، سعيد الغامدي، بتأخير بداية الدراسة ليومي الأحد والاثنين 1-2/ 6/ 1441هـ إلى الساعة الثامنة والنصف صباحًا في جميع المدارس.
جاء ذلك بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لتعليم الجوف على موقع تويتر؛ نظرًا لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة بداية الأسبوع، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والقصيم، وسماء غائمة جزئيًّا على تلك المناطق.
كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على شرق وجنوب شرق المملكة، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.
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