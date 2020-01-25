حالات تسجيل الزوجة في حساب المواطن

2020-01-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

متابعات الخليج 365 – الرياض

أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في بعض الحالات.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 في تغريدة له ردًّا على استفسار في هذا الشأن أن الحالات هي المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب، وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة.

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وتابع حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وأضاف برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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