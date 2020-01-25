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مظاهرات في بيروت تندد بالحكومة الجديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ بيروت

انطلقت مظاهرات عدة بعد ظهر أمس من مناطق مختلفة في العاصمة بيروت تحت عنوان «لا ثقة» بالحكومة الجديدة، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها القوى الأمنية، وذلك استكمالا للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت منذ 101 يوم.

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وانطلق متظاهرون من مستديرة الدورة شرق بيروت وتوجهوا إلى مؤسسة كهرباء لبنان، ومنها إلى ساحة الشهداء وساحة النجمة.

وحمل المتظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها «لا ثقة لحكومة المحاصصة»، وطالبوا بـ»حكومة إنقاذ».

واتجهت مسيرة أخرى من المتظاهرين من ساحة ساسين في الأشرفية في بيروت، إلى محيط مجلس النواب تحت عنوان «لن ندفع الثمن».