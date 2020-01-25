الأمن التونسي يعثر على 96 لغما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ تونس
عثرت قوات الأمن التونسية بجبل عرباطة بمحافظة قفصة على 96 لغما أرضيا ومواد أولية لصنع المتفجرات وذخيرة تعمدت عناصر إرهابية إخفاءها بالمنطقة.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن المحجوزات تمثلت في 390 خرطوشة خاصة بسلاح ناري نوع كلاشينكوف ومواد أولية لصنع المتفجرات، مشيرة أن هذه العملية جاءت إثر الأبحاث المتعلقة بجرائم الإرهاب والجرائم المنظمة التي تمس سلامة التراب الوطني التي تجريها الجهات المختصة مع أحد قادة ما يسمى تنظيم «أجناد الخلافة» الموالي لتنظيم داعش الإرهابي.
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