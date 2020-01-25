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تفعيل برنامج أضرار الأجهزة الالكترونية على الطلاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - تبوك

في خطوة من شأنها رفع الوعي الصحي والوقائي للطلاب والطالبات، تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بقسم الشؤون الصحية المدرسية للبدء في تفعيل برنامج «أضرار الأجهزة الالكترونية» مستهدفة طلاب وطالبات مراحل التعليم العام، وذلك في إطار جهود إدارة تعليم تبوك وحرصها على الطلاب.

وأوضحت مديرة قسم الشؤون الصحية المدرسية بتعليم تبوك هيفاء الأميلس أن البرنامج يهدف إلى توعية الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بالجوانب السلبية والمردود النفسي والصحي والعقلي للاستخدام المفرط للأجهزة، وأثره على صحتهم وتحصيلهم الدراسي.