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جامعة نجران تستقبل المشاريع البحثية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - نجران

بدأت عمادة البحث العلمي بجامعة نجران اليوم استقبال طلبات التقدم بمقترحات المشاريع البحثية السنوية في مرحلتها التاسعة للعام الجامعي 1442/‏1441هـ، ويستمر ذلك حتى 2020/2/28.

وأوضح عميد البحث العلمي بالجامعة الدكتور ماطر محنشي أن العمادة حددت شروطا في استقبال المشاريع البحثية، منها ألا يتجاوز عدد الباحثين في المقترح البحثي الواحد ثلاثة باحثين شاملا الفنيين، كما أنه لا يشترط عددا معينا في النشر النهائي، وفي حال تعثر الباحث الرئيسي أو أحد الباحثين المشاركين في المقترح البحثي في سداد السلفة البحثية للبحوث المدعومة السابقة فلن يتم قبول المقترح البحثي للمرحلة الحالية، إضافة إلى تعبئة حقول الاستمارة كاملة وبالطريقة الصحيحة.

من جهة ثانية، تواصل الجامعة استقبال طلبات التسجيل في عدد من برامج الماجستير، ويستمر التسجيل حتى الأربعاء المقبل.