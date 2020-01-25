إطلاق الإصدار الثالث لنظام الرخص الالكترونية بأمانة الأحساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الأحساء
تماشيا مع توجيهات القيادة، وسعيا لتقديم جميع خدماتها من خلال المنظومة التقنية ورفع الإنتاجية والكفاءة وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية، أطلقت أمانة الأحساء الإصدار الثالث لنظام الرخص الالكترونية حسب اللائحة التنفيذية لمكاتب إدارة تنسيق المشاريع، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى تطبيق مفاهيم الحكومة الالكترونية.
وأفاد أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، بأن تطبيق مفاهيم الحكومة الالكترونية يتواكب مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية، وتحقيق رؤيتها المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020، وتقديم خدمات بلدية عبر منصات وأنظمة ووسائل التقنية الحديثة وأنظمة إجرائية عدة تحقق أعلى استفادة من القنوات والوسائل التقنية التفاعلية، وبما يخدم المواطن والمقيم بصفة أمثل.
أهداف الإصدار:
- رفع مستويات كفاءة الأداء
- إيجاد سجلات تاريخية لبيانات المشاريع
- الحد من أعمال حفريات الطرقات
- تعزيز جوانب السلامة المرورية
- معالجة الآثار السلبية لتنفيذ المشاريع
- المرونة في متابعة مشاركات المستفيدين
- تعزيز مبادرة أمانة بلا ورق في عامها السابع
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