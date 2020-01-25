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ترقية وتعيين 24 قاضيا بديوان المظالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بترقية وتعيين 24 قاضيا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية. وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية أربعة قضاة من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ)، وترقية أربعة قضاة من درجة (وكيل محكمة /ب) إلى درجة (وكيل محكمة/ أ)، وترقية ثمانية قضاة من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية سبعة قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وتعيين قاض على درجة (قاضي/ب). وأشار إلى أن هذا الأمر الملكي، وما سبقه من أوامر ملكية؛ تجسد الاهتمام والعناية التي يجدها مرفق القضاء الإداري ومنسوبوه من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين من خلال دعم كادره القضائي، ليتمكن من تحقيق رسالته وإرساء مبادئ العدالة الناجزة.



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