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العمالية تنقض حكما بصرف بدل سكن لـ100 موظف والصحة تطالب باسترجاعه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام

نقضت المحكمة العمالية في الدمام أخيرا حكما سابقا حكم فيه عام 1436هـ بصرف بدل سكن لنحو 100 من موظفي التشغيل الذاتي بمجمع الأمل بالدمام، وتسلم الموظفون المعنيون نص الحكم قبل فترة قصيرة، وجاء فيه أن الموظفين الذين صرف لهم البدل لا يستحقونه، وأن القاضي أخطأ بإصدار الحكم السابق، وأن من يستحق صرف بدل السكن هم الأطباء فقط، ومن ذكر في عقده استحقاق بدل السكن وحدد المبلغ بدقة وعددهم 9 موظفين فقط، وسيستمر صرف بدل السكن لهم، وذلك بحسب معلومات حصلت عليها «مكة».

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وعلمت الصحيفة أن بقية الموظفين وعددهم 80 موظفا سيتوقف صرف بدل السكن لهم ابتداء من فبراير المقبل، بواقع 25% من الراتب، كما سيتم خصم 25% أخرى من الراتب لاسترجاع مبالغ بدل السكن التي صرفت للموظفين منذ عام 1439 حتى يناير الحالي، وذلك بموجب قرار وصل من إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية اطلعت عليه الصحيفة.

ورفع الموظفون المتضررون الآن التماسا للمحكمة العمالية بالدمام، دعموه بحكم بصرف بدل السكن صدر من المحكمة العمالية بالرياض في محرم الماضي لأحد الممارسين الصحيين على بند التشغيل الذاتي، مع أن عقده لم يحدد فيه مبلغ بدل السكن المستحق، وكان الصرف بحسب ما ورد في نص لائحة التشغيل الذاتي التي تنص على استحقاق من يعملون بموجبها لبدل السكن، سواء كانوا سعوديين أو أجانب، وسواء كانوا أطباء أو غير ذلك من المهن التي يمارسها الموظف العامل بمستشفيات وزارة الصحة.

عن القضية:

بدأت حين رفع 116 موظفا في مجمع الأمل بالدمام قضية يطالبون فيها بصرف بدل السكن الذي نصت عقود تشغيلهم الذاتي على مديرية الشوون الصحية بالشرقية استحقاقهم له بموجب لائحة النظام