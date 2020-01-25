العمالية تنقض حكما بصرف بدل سكن لـ100 موظف والصحة تطالب باسترجاعه

شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام
نقضت المحكمة العمالية في الدمام أخيرا حكما سابقا حكم فيه عام 1436هـ بصرف بدل سكن لنحو 100 من موظفي التشغيل الذاتي بمجمع الأمل بالدمام، وتسلم الموظفون المعنيون نص الحكم قبل فترة قصيرة، وجاء فيه أن الموظفين الذين صرف لهم البدل لا يستحقونه، وأن القاضي أخطأ بإصدار الحكم السابق، وأن من يستحق صرف بدل السكن هم الأطباء فقط، ومن ذكر في عقده استحقاق بدل السكن وحدد المبلغ بدقة وعددهم 9 موظفين فقط، وسيستمر صرف بدل السكن لهم، وذلك بحسب معلومات حصلت عليها «مكة».
وعلمت الصحيفة أن بقية الموظفين وعددهم 80 موظفا سيتوقف صرف بدل السكن لهم ابتداء من فبراير المقبل، بواقع 25% من الراتب، كما سيتم خصم 25% أخرى من الراتب لاسترجاع مبالغ بدل السكن التي صرفت للموظفين منذ عام 1439 حتى يناير الحالي، وذلك بموجب قرار وصل من إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية اطلعت عليه الصحيفة.
ورفع الموظفون المتضررون الآن التماسا للمحكمة العمالية بالدمام، دعموه بحكم بصرف بدل السكن صدر من المحكمة العمالية بالرياض في محرم الماضي لأحد الممارسين الصحيين على بند التشغيل الذاتي، مع أن عقده لم يحدد فيه مبلغ بدل السكن المستحق، وكان الصرف بحسب ما ورد في نص لائحة التشغيل الذاتي التي تنص على استحقاق من يعملون بموجبها لبدل السكن، سواء كانوا سعوديين أو أجانب، وسواء كانوا أطباء أو غير ذلك من المهن التي يمارسها الموظف العامل بمستشفيات وزارة الصحة.
عن القضية:
- بدأت حين رفع 116 موظفا في مجمع الأمل بالدمام قضية يطالبون فيها بصرف بدل السكن الذي نصت عقود تشغيلهم الذاتي على مديرية الشوون الصحية بالشرقية استحقاقهم له بموجب لائحة النظام
- 17 منهم نقلوا لاحقا لمستشفيات أخرى ولم تشملهم القضية.
- حكمت لهم المحكمة بأحقيتهم في عام 1436، وصرف لهم البدل منذ عام 1439هـ وحتى يناير الحالي.
- مديرية الشؤون الصحية بالشرقية وبناء على توجيهات القسم المالي في وزارة الصحة قدمت للمحكمة التماسا بنقض الحكم في رمضان 1439هـ.
- صدر الحكم لمصلحة المديرية أخيرا، وبناء عليه قررت إدارة التجمع الصحي الأول بالشرقية، والتي يقع تحت إدارتها مجمع الأمل، إيقاف صرف بدل السكن بدءا من فبراير المقبل واسترجاع مبلغ بدل السكن الذي سبق صرفه للموظفين.
كانت هذه تفاصيل خبر العمالية تنقض حكما بصرف بدل سكن لـ100 موظف والصحة تطالب باسترجاعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.