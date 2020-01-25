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مذكرة لتفعيل وإشراك شباب عسير في القضايا الحوارية

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مذكرة لتفعيل وإشراك شباب عسير في القضايا الحوارية
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها

وقع مجلس شباب منطقة عسير مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تمثله مشرفة المركز في المنطقة صالحة الجرعي، مذكرة تفاهم تضمنت عددا من البنود التي من شأنها تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجهتين.

وأوضح أمين مجلس شباب منطقة عسير عادل آل عمر أن المذكرة تضمنت تفعيل وإشراك الشباب في القضايا الحوارية وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، ونشر ثقافة الحوار والتسامح، ورفع مستوى الوعي بين الشباب حول المسؤولية الاجتماعية.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن جهود المجلس في تفعيل الشراكات، ومد جسور التعاون بين الجهات المعنية بقضايا الشباب في المملكة، بما يعود بالنفع على الشباب والمجتمع.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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