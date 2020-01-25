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721 مرشحا يتنافسون على عضوية 66 مركز حي بمنطقة مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

يتجه 721 مرشحا ومرشحة للفوز بأصوات نحو 12,6 ألف ناخب وناخبة موزعين على 66 مركز حي، موزعة على فروع جميعة مراكز أحياء منطقة مكة المكرمة في «مكة المكرمة، وجدة، والطائف»، وتأتي الدورة الانتخابية الجديدة تحت شعار #صوتك_ينهض_بحيك، والتي تسمح للمقيمين بالمشاركة في التصويت أسوة بالمواطنين في محيط أحيائهم، فيما يقتصر الترشح على المواطنين والمواطنات.

وأصدرت جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة اللائحة الانتخابية لترشيح أعضاء مجالس مراكز الأحياء والواقعة في ثمانية فصول و31 مادة تشمل «التعريفات، والأحكام العامة، والمراكز واللجان الانتخابية، وقيد الناخبين، وقيد المرشحين، والانتخاب والفرز، والطعون والتظلمات الانتخابية، والأحكام الانتخابية».

البطاقات المستبعدة

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عندما يتجاوز الناخب 8 مرشحين

عندما لا تحمل البطاقات الختم الرسمي

شطب البطاقة أو كشطها أو وضع غير علامة (الصح)

فرز الأصوات بمشاركة اثنين من الناخبين

إعداد محضر الانتهاء من العملية الانتخابية

إعلان أسماء المرشحين/ المرشحات بعضوية مجلس مركز الحي

المراحل الانتخابية

1 التأكد من صحة البيانات والحصول على بطاقة التصويت

2 اختيار المرشحين / المرشحات

3 تسليم البطاقة للجنة الرصد

4 الفرز لإعلان النتائج