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15 ألف عقد إيجار موحد تتحول إلى سندات تنفيذ الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

استقبلت محاكم ودوائر التنفيذ نحو 15 ألف عقد إيجار موحد، كسندات تنفيذ، خلال العام الهجري الحالي، وذلك عبر الخدمات الالكترونية، في إجراءات سهلة وميسرة، وفرت على المستفيدين الوقت والجهد.

وأوضحت وزارة العدل أنه بإمكان أصحاب العقارات ومن خلال «عقد إيجار الموحد» المسجل في شبكة إيجار الالكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرة - عبر البوابة الالكترونية للوزارة، في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها، حيث سيعامل عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي يصدر استنادا عليه أمر تنفيذي ينفذ فورا وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته.

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وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وجه بالبدء رسميا في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ، باعتباره سندا تنفيذيا من خلال «عقد إيجار الموحد» بعد الربط الالكتروني مع وزارة الإسكان.

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