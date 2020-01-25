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«ديار السعد» يوفر السكن لـ100 ألف مواطن بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

سلم وزير الإسكان ماجد الحقيل عددا من مستفيدي برنامج «سكني» وحداتهم السكنية ضمن المرحلة الأولى لمشروع «ديار السعد» الواقع في ضاحية «الجوان» السكنية شمال الرياض التي تتسع لأكثر من 100 ألف نسمة، والذي يأتي ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، ويوفر قرابة 600 وحدة سكنية تتنوع ما بين الفلل والتاون هاوس بنماذج وتصاميم متنوعة.

وأوضح المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان المهندس مازن الداوود، أن التقنية المستخدمة في بناء مشروع «ديار السعد» هي القوالب النفقية (TF)، مبينا أن وزارة الإسكان أدخلت استخدام تقنيات البناء الحديثة المتنوعة في أكثر من 50% من مشاريعها بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يساعد على ضخ الوحدات السكنية بسرعة وجودة كبيرة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع المتعددة التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص وتشمل مختلف مناطق المملكة وتوفر أكثر من 125 ألف وحدة سكنية.

وأضاف أن الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص أثمرت عن ضخ مشاريع تراعي الجودة والتنوع في النماذج والتصاميم إضافة إلى تكامل البنية التحتية والمواقع المخصصة للخدمات، وذلك في إطار تمكين المواطنين من التملك السكني تماشيا مع أهداف «برنامج الإسكان»، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة، منوها بوجود عدد من المشاريع السكنية على مستوى مدينة الرياض، تمتاز بتنوعها ومواقعها الاستراتيجية لتلبية الطلب وتوفير المزيد من الوحدات المتنوعة.

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من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة عبدالرحمن الراشد وأولاده سليمان الراشد إن خطط وبرامج وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص أسهمت خلال الفترة الماضية في دخول عدد كبير من الوحدات السكنية الجديدة إلى السوق، وهو ما ساعد في خلق توازن بين العرض والطلب، مشيدا في الوقت ذاته بالمتابعة الدقيقة من قبل وزارة الإسكان للمشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين.

وأشار إلى أن العمل جار حاليا على استكمال المراحل المتبقية من المشروع تمهيدا لتسليم المزيد من الوحدات للمستفيدين، مؤكدا حرصهم على تسليم المشروع في الوقت المحدد، مشيرا إلى أن المشروع يراعي جودة التصاميم بما يتلاءم مع متطلبات الأسرة السعودية، إضافة إلى توفير الضمانات اللازمة.

ويأتي تسليم الوحدات السكنية في المشروع استكمالا لما تم تسليمه مسبقا في عدد من المشاريع تحت الإنشاء، مثل مشروع «شمس الديار» في الرياض، ومشروعي «نساج تاون» و»الواجهة» في المنطقة الشرقية، و»ربى جدة» في منطقة مكة المكرمة، ويتبعها المزيد من المشاريع في إطار حرص الوزارة عبر برنامج «سكني» على تمكين الأسرة السعودية من التملك بالاستفادة من الخيارات السكنية المتنوعة.

إسكان «ديار السعد»