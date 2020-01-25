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بلدي جدة يناقش شروط تراخيص للقطاع الخاص لإنشاء وإدارة أسواق الماشية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

ناقش المجلس البلدي بجدة تعميم الأمين العام لشؤون المجالس البلدية بشأن شروط وضوابط التراخيص للقطاع الخاص بإنشاء وإدارة أسواق الماشية واتخذ القرارات اللازمة حياله، كما بحث الأعضاء طلب أهالي حي السليمانية بإنشاء ممشى للأهالي من الجهة الشرقية للحي بمحاذاة طريق الحرمين.

وبحث المجلس الشكوى المقدمة من سكان حي الراية، والتي تضمنت حاجة الحي لإعادة تأهيل الأرصفة وصيانة الإنارة ومعالجة طفح المياه وما يسببه من تكاثر للبعوض، وطلبهم بإعادة فتح الطريق الشمالي وإنشاء حدائق.

وقرر المجلس الرفع لأمانة محافظة جدة بمطالب أهالي الحي لاتخاذ اللازم حيالها كما قرر مخاطبة الأمانة بخصوص تحسين مداخل ومخارج حي المروة 7 وعمل الدراسات التخطيطية اللازمة.

كما استعرض المجلس الخطة الاستراتيجية خلال العامين المقبلين، والتي تضمنت عددا من الجوانب التي ستسهم في الرقي بالأداء وتفعيل الأدوار.

وناقش المجلس خلال الجلسة الثالثة والستين التي عقدت برئاسة عبدالله المحمدي البرامج اللازمة لمعالجة القضايا الملحة، وكذلك وضع مؤشرات الأداء المستهدفة لكل برنامج من برامج الخطة التشغيلية.

وأوضح عبدالله المحمدي أنه ستتم متابعة تحقيق تنفيذ أهداف وبرامج الخطة أولا بأول ومعالجة أي تأخر في التنفيذ.

وقال إن الهدف من هذه الخطة هو وضع خطوات موثقة لكيفية التخطيط للخدمات المقدمة من المجلس البلدي في ضوء تحليل البيئة والقضايا الداخلية والخارجية ذات العلاقة بأغراض المجلس البلدي وتوجهاته الاستراتيجية.

مطالبات سكان حي الراية

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• إعادة تأهيل الأرصفة

• الصيانة والإنارة

• معالجة طفح المياه وما يسببه من تكاثر للبعوض

• إعادة فتح الطريق الشمالي

• إنشاء حدائق

مطالبات سكان حي المروة

• تحسين مداخل ومخارج الحي

• عمل الدراسات التخطيطية اللازمة

مطالبة سكان السليمانية

• إنشاء ممشى بمحاذاة طريق الحرمين