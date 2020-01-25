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شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي تعرض فرصا استثمارية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - لندن

عرضت شركة «تطوير» لخدمات النقل التعليمي، الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي، خلال مشاركتها في معرض تقنيات التعليم «بت لندن 2020» بالعاصمة البريطانية لندن ثلاث فرص استثمارية من شأنها دعم وتطوير قطاع النقل التعليمي في المملكة.

وعقدت الشركة لقاءات واجتماعات مهنية وزارت الشركات التقنية العالمية بهدف بحث فرص التعاون في مجال تسخير التقنية للارتقاء بخدمة النقل التعليمي وتجويدها.

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وحظي ركن معرض شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي - المملوكة لشركة تطوير التعليم القابضة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة - في المعرض ضمن جناح وزارة التعليم بزيارة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر، إضافة إلى عدد من الخبراء والمهتمين بمجال النقل المدرسي.

يشار إلى أن هذه المشاركة أبرزت التطور الكبير في مجال النقل المدرسي بالمملكة سواء ما يتعلق باتساع التغطية الجغرافية للخدمة في جميع مناطق المملكة، والتي تقدم لأكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة يدرسون في ما يزيد على 18 ألف مدرسة، أو ما يتعلق بتجويد الخدمة المقدمة والارتقاء بمعايير الأمن والسلامة، والعمل المتواصل على إحلال حافلات جديدة ضمن الأسطول الذي يتجاوز 25 ألف حافلة ومركبة بمواصفات أمن وسلامة عالية.

يذكر أن معرض تقنية التعليم جمع نحو 800 شركة رائدة، و103 شركات ناشئة جديدة في تقنيات التعليم وأكثر من 34,000 مشارك من أكثر من 146 دولة في مجتمع التعليم العالمي لتقديم مختلف تقنيات التعليم.

الفرص الاستثمارية: