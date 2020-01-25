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القيادة تهنئ إيكاتيريني ساكيلاروبولو لفوزها برئاسة اليونان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إيكاتيريني ساكيلاروبولو بمناسبة فوزها برئاسة الجمهورية اليونانية.

وقال الملك سلمان في برقية: «يسرنا بمناسبة فوزكم برئاسة الجمهورية اليونانية، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب الجمهورية اليونانية الصديق المزيد من التقدم والازدهار».

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إلى ذلك عزى خادم الحرمين الشريفين رئيس وزراء أستراليا سكوت ماريسون في وفاة والده.

وقال الملك سلمان في برقية «تلقينا نبأ وفاة والدكم، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

وفي برقيتين مماثلتين هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إيكاتيريني ساكيلاروبولو بمناسبة فوزها برئاسة الجمهورية اليونانية، قائلا «يسعدني بمناسبة فوزكم برئاسة الجمهورية اليونانية أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب الجمهورية اليونانية الصديق المزيد من التقدم والرقي».

كما عزى ولي العهد رئيس وزراء أستراليا في وفاة والده قائلا «تلقيت نبأ وفاة والدكم، وأعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».