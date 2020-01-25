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حساب المواطن.. برنامج يساعد في القضاء على الفقر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من خفض معدلات الفقر المدقع إلى أكثر من النصف منذ عام 2000، إلا أن عشر سكان المناطق النامية ما زالوا يعيشون وأسرهم على أقل من 1.90 دولار يوميا، ويوجد ملايين ممن يكسبون يوميا أكثر من ذلك بقليل. ورغم التقدم الكبير في عدد من الدول في شرق وجنوب شرق آسيا، إلا أن مع ذلك لم يزل 42% من سكان أفريقيا جنوب الصحراء يعيشون تحت خط الفقر.

دور السعودية

تبذل السعودية جهودا كبيرة لمكافحة الفقر، وتأتي في مقدمة أولوياتها في رؤية المملكة 2030، حيث تواصل المملكة في تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وعدالة ولتسهيل الوصول إليها، وخلقت المملكة عددا من البرامج والمبادرات، منها:

برنامج التأمين الاجتماعي، ويشمل:

الضمان الصحي التعاوني

التقاعد

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)

الدعم الحكومي (دعم الغذاء والوقود والكهرباء والماء)

برنامج حساب المواطن

برنامج الدعم السكني

البرامج التعليمية

برامج الرعاية الإيوائية

برامج رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

برنامج حماية الأجور

برنامج دعم التوظيف

برنامج إعانة الباحثين عن العمل

أعدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع جهات حكومية الاستراتيجية الوطنية للنماء الاجتماعي في السعودية، وتهدف إلى وضع حلول جذرية شاملة من أجل تنمية المجتمع ومده

بالأدوات، وتركز على محاور عدة، منها:

تدريب القوى العاملة بمختلف فئاتها التدريب المنتهي بالتوظيف

التحصين من العوز عن طريق التعليم

تحديد آليات للخروج من دائرة العوز

التمويل

تمكين النساء المستفيدات من الضمان الاجتماعي والقادرات على العمل من الاستفادة من البرامج التأهيلية المنتهية بالتوظيف

تسهيل الحصول على الخدمات الصحية (النطاق الجغرافي، وتوفير الخدمات وتخفيض الأسعار، وما إلى ذلك)

تمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية

تحسين الظروف المعيشية للوافدين

تحسين القيمة المحصلة من الخدمات الصحية (جودة المخرجات والخبرة والتكلفة)

تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، نظام الصحة العامة وإدارة الأزمات الصحية

تحسين فعالية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية

زيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد

تعزيز وتمكين التخطيط المالي (التقاعد، والادخار وما إلى ذلك)

يعمل البرنامج على تخفيف العبء على المواطنين السعوديين وتقديم دعم مادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة لضمان حياة أفضل لهم

أهداف البرنامج

تحفيز الأسر على ترشيد استهلاك السلع الأساسية مثل البنزين والكهرباء ومنتجات الطاقة والمياه

رفع كفاءة الدعم الحكومي الذي يقدم للمواطنين

تقليل آثار الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين ذوي الدخل المحدود المنخفض والمتوسط

أرقام وإحصاءات

ذوو الاحتياجات الخاصة

136.500 عدد المستفيدين من قرار الإعفاء من دفع رسوم التأشيرات (ممرض- سائق عامل) لمساعدتهم في شؤون حياتهم

524.3 مليون ريال المخصص لبرامج المنح التعليمية

114.4 مليون ريال المخصص لبرامج التدريب والتوظيف

18.1 مليون ريال المخصص لبرامج مستقبلي

المعونات والمساعدات

450 مليون ريال إجمالي الإعانات المقدمة للجمعيات الخيرية سنويا

100 مليون ريال إجمالي دعم الجمعيات التعاونية سنويا

نسبة السكان السعوديين الذين يحصلون على الخدمات الأساسية لعامي 2017-2016

الخدمة

التعليم

2016- 100 %

2017-100 %

المياه الآمنة

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2016- 99.5 %

2017- 99.8 %

الكهرباء

2016- 99.9 %

2017- 100 %

الاتصالات

2016- 100 %

2017- 100 %

الصرف الصحي

2016- 100 %

2017- 100 %

جمع النفايات المنزلية

2016- 100 %

2017- 100 %

متوسط المستفيدين من الخدمات

2016- 99.9 %

2017- 99.9 %