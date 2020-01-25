السعودية | سفارة السعودية بالصين تطلب من مواطنيها التواصل لإجلائهم

شكرا لقرائتكم سفارة السعودية بالصين تطلب من مواطنيها التواصل لإجلائهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعت السفارة السعودية في الصين على موقع "تويتر"، السبت، المواطنين السعوديين الموجودين في مقاطعة ووهان الصينية إلى سرعة التواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا.

هذا وأصاب فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في كانون الأول/ديسمبر في مدينة ووهان في وسط البلاد حوالي 1300 شخص في الصين، وشُخصت إصابات في العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة.

إلى ذلك، توقفت خدمة الحافلات والمواصلات بين الأقاليم في الصين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأوضحت تقارير إعلامية أن العاصمة الصينية بكين ستوقف حركة جميع الحافلات بين الأقاليم اعتبارا من 26 يناير للحد من انتشار الفيروس المميت.

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من جانبه، أقر الرئيس شي جين بينغ، السبت، أن انتشار وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي أودى بحياة 41 شخصًا "يتسارع" ويضع الصين في "وضع خطير".

أما في هونغ كونغ، فقد أعلنت الرئيسة التنفيذية كاري لام، السبت، حالة الطوارئ، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من الصلات بين المدينة والبر الرئيسي الصيني.

وستظل المدارس التي بدأت عطلة بمناسبة السنة القمرية الجديدة مغلقة حتى 17 فبراير، في حين سيتم وقف رحلات الطيران من وإلى مدينة ووهان الصينية، ورحلات القطارات السريعة منها وإليها.

كما قالت لام إنه سيتم إلغاء جميع الزيارات الرسمية للبر الرئيسي، وكذلك احتفالات السنة القمرية الجديدة على الفور.

وارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 41 شخصا حتى يوم الجمعة، في حين بلغ عدد المصابين به أكثر من 1300 على مستوى العالم.