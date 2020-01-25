أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم السبت 25/1/2020 في جميع محلات الصاغة

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية شهدت في الفترة الأخيرة عدم استقرار بين التراجع مرة والصعود مرة أخرى، ولكن خلال الأيام الماضية ارتفعت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بشكل كبير وملحوظ، وهذا بفعل صعود سعر الذهب عالميا، وخلال السطور التالية سوف نقدم لكم تقرير حول سعر الذهب اليوم.

أسعار الذهب اليوم السبت 25/1/2020 في المملكة العربية السعودية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 25 يناير 2020 في السعودية لكل الأعيرة المتداولة في من ومحافظات المملكة وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل الجرام عيار 24 نحو 189.69 ريال مقابل 50.57 دولار.

سجل الجرام عيار 22 نحو 173.88 ريال مقابل 46.35 دولار.

سجل الجرام عيار 21 نحو 165.98ريال مقابل 44.25 دولار.

سجل الجرام عيار 18 نحو 142.27 ريال مقابل 37.93 دولار.

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سجل الجرام عيار 14 نحو 110.65 ريال مقابل 29.50 دولار.

سجل الجرام عيار 12 نحو 94.85 ريال مقابل 25.28 دولار.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.328 ريال مقابل 353.97 دولار.

سجل كيلو الذهب نحو 189.691ريال مقابل 50.566 دولار.

سجل السعر العالمي للأوقية 5.899 ريال مقابل 1.573 دولار.

وسجلت أسعار الذهب في السعودية أعلى مستوى لها خلال شهر ونصف، حيث دعم الذهب من بيانات اقتصادية ضعيفة من أمريكا ومخاوف بشأن اتفاق تجاري بين أمريكا والصين.