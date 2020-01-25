شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفي فتحي بن لزرق يفتح النار على الجميع ويضع صناع القرار في التحالف في موقف محرج بسبب مايجري في جبهة نهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مذيع الجزيرة “فيصل القاسم“ يفجر تنبؤات مرعبة: هذا “الكلب“ يدير المنطقة وهكذا سيكون مصيره قريبًا.. شاهد من يكون؟؟ عاجل : مصادر عسكرية لـ”بويمن” تكشف حقيقة سقوط جبهة نهم بالكامل بيد الحوثيين وماذا يجري الآن بعد خذلان التحالف؟

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