شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة إيرانية مباغتة على قاعدة عسكرية في دولة خليجية توقع عشرات الجنود الأمريكيين.. والبنتاغون يعترف وهذا أول رد أمريكي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوقعت ضربة إيرانية إصابات في عشرات الجنود الأمريكيين داخل قاعدة عسكرية أمريكية في دولة خليجية عقب اغتيال سليماني.

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ضربة إيرانية مباغتة على قاعدة عسكرية في دولة خليجية توقع عشرات الجنود الأمريكيين.. والبنتاغون يعترف وهذا أول رد أمريكي



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وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية، امس الجمعة، بأن 34 جنديا جرى تشخيص معاناتهم من إصابات في الدماغ عقب الضربة الإيرانية على قاعدة في العراق.

وقال الناطق باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، إن 8 جنود نقلوا في السابق إلى ألمانيا للعلاج قد جرى تحويلهم إلى الولايات المتحدة.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مايك إسبر، قد أعلن في البداية أنه لم تقع أي إصابات في صفوف جنوده جراء الضربة الإيرانية.

يذكر أن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بيل أوربان، كان قد أوضح أنه "بينما لم يقتل أي عسكري أمريكي في الهجوم الإيراني يوم 8 يناير على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، إلا أنه عولج العديد من الجنود من أعراض ارتجاج بالدماغ بسبب الانفجارات ولا تزال حالاتهم قيد التقييم".

المصدر: وكالات