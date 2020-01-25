هل يحق للمطالب بحبس المنفذ ضده في مبلغ 20 ألف ريال بعد مرور سنتين؟.. وزارة العدل تعلق

قالت وزارة العدل أن إصدار الحكم بالحبس التنفيذي سلطة تقديرية للدائرة في محاكم التنفيذ عدا الحالات التي ينطبق عليها الحبس الوجوبي. ووجه أحد المستفيدين تساؤلاً لـ”التواصل العدلي” قائلاً: “هل يحق لي المطالبة بحبس المنفذ ضده ف مبلغ ٢٠٠٠٠ ريال بعد مرور سنتين من صدور القرار ٤٦ ولم يتم السداد حتى الان”.

وتجاوب الحساب مع استفسار المستفيد حيث رد قائلاً: “نفيدكم بأن إصدار الحكم بالحبس التنفيذي سلطة تقديرية للدائرة عدا الحالات التي ينطبق عليها الحبس الوجوبي المشار إليها في اللائحة (٢) من المادة الثالثة والثمانين من نظام التنفيذ ولائحته”.

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