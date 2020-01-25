هاشتاق SaudisboycotAmazon “السعوديون يقاطعون أمازون” يتصدر الترند العالمي

تصدر هاشتاق #SaudisboycotAmazon “السعوديون يقاطعون أمازون” ، الترند العالمي خلال أقل من ساعة بعد تدشينه .
وعبر الهاشتاق طالب آلاف المشاركون مقاطعة موقع أمازون لبيع المنتجات ، بعد محاولة الاساءة للسعودية ورموزها عن طريق مالك الشركة جيف بيزوس وزعمه بأن السعودية سربت صوراً فاضحة له .
ومثل الهاشتاق ردة فعل الشعب السعودي وتلاحمه ووقوفه بجانب قيادته أمام الهجمات التي عادةً تقف خلفها دول ومنظمات دولية مدفوعة الأجر .
ونوثق لكم بعض المشاركات عبر الهاشتاق:
– لا يضر السحاب نبح الكلاب .. لا لشركة أمازون .. لا لشركة سوق دوت كوم .. لا لصحيفة واشنطن بوست .
– الشعب السعودي وصل لمرحلة عالية من الوعي وكالعادة يثبت للعالم أجمع قوة تلاحمه ، من أراد بلادنا أو حكامنا بشر فنحن أول من يتصدى لهُ ، الحرب في عصرنا هذا مختلفة ، حربٌ بلا أسحلة أو معدات هي حرب الإعلام والضغط السياسي.
– وقال مشارك قطري يدعى ناصر الكواري : لعيون المملكة وشعبها نقاطعها معكم .
– أمازون موقع مسيس وتعدى حدوده بإتهام ولي عهدنا محمد بن سلمان حفظه الله بإتهام زائف ولا بد من مقاطعته .
– فيسبوك يكذب المهرج بيزوس .. والله صدق فيك ترامب لمن وصفك بالمهرج .
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