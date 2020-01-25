اصطاد مها عربياً و2 من ظباء الريم.. ضبط مخالف داخل محمية بنجران وإحالته إلى الجهات الأمنية

تمكنت قوة حماية المناطق المحمية التابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية، من ضبط أحد الأشخاص المخالفين داخل محمية “عروق بني معارض” في منطقة نجران. وأوضحت الهيئة في بيان أمس (الجمعة)، أن الشخص المخالف دخل إلي المنطقة المحمية الواقعة جنوب غربي الربع الخالي، بشكل مخالف وقام بصيد مها عربي وعدد 2 من ظباء الريم.

وأضافت أنه تم إعداد محضر بالمخالفة وتسليم الشخص المخالف للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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