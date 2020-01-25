تعرف على أهم فعاليات الرياض في الشهرين القادمة

لم يغب عنا بالآونة الأخيرة جهود هيئة الترفيه في صناعة البهجة والفرح في أرجاء مناطق المملكة، فبعد الإنتهاء من موسم الرياض بدأت الهئية بالتحضير لفعاليات في منطقة الرياض بمناسبة الأجواء الشتويه بما يتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع مع إضافة حس الإبتكار والإبداع. وكان من أبرزها:

١- طلعة شتويه:

الحدث الأول من نوعه لجميع أفراد العائلة وأصحاب الأفكار الإبداعية والفنون بحلته الشتوية. طلعة شتوية هي الوجهة التي تجمع الأهل والأصدقاء للاستمتاع بما يُقدم من منتجات وإبداعات فنية، من الملبوسات والحرف التشكيلية ونشاطات الأطفال. كل هذا في أجواء ترفيهية عائلية ومساحات خضراء واسعة متكاملة التجهيزات.ومن منطلق دعم الهيئة العامة للترفيه لمجموعة “ذا قاذرنق”، تدعم طلعتنا الشتوية رؤية المملكة ٢٠٣٠ بتطوير القطاع الترفيهي السعودي ودعم الاقتصاد المحلي المبني على أبناء الوطن.الحدث الأول من نوعه لجميع أفراد العائلة وأصحاب الأفكار الإبداعية والفنون بحلته الشتوية.

التاريخ : الخميس, 29 ديسمبر – السبت, 31 ديسمبر، الموقع : الرياض – مشارف هيلز، حي النرجس.

٢- رياض نايت:

مهرجان متنوع يضمن استمتاع جميع افراد العائلة، بعدد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية مثل مشاهدة القبة الجيوديسية، والعزف المنفرد الحي، والسينما الخارجية، وأركان التصوير.

التاريخ : الخميس، 30 يناير – 15 يونيو ، الموقع : أرض الفضاء ، طريق الأمير تركي الأول .

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٣- مهرجان عبق الماضي:

مهرجان متعدد النشاطات والفعاليات يحتفل بالتراث بطريقة ممتعة، يتضمن عروض تراثية متنوعة وعروض أزياء تاريخية، ومهرجان للسيارات، وأنشطة شعبية وحكواتي، حيث يضمن استمتاع الجميع بما فيهم الأطفال، في منطقة مسرح والعاب ومسابقات.

التاريخ : الأربعاء، 25 ديسمبر – 25 يناير ، الموقع : مخطط الثغر.

٤- السعودية من السماء:

معرض لإبراز جمال المملكة عبر التصوير أعلنت اللجنة المنظمة “لملتقى الطيران العام الخامس” الذي سينطلق في مدينة الرياض خلال الفترة من 23 ـ 25 يناير 2020، تحت رعاية الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، عن تنظيم معرض “السعودية من السماء”، الذي يهدف لإبراز المظاهر الجمالية في المملكة من خلال التصوير من أعلى لمعالم التطور العمراني للمباني، كما ترصد الجوانب التي تظهر ملامح الأصالة والتراث وغيرها من المشاهد التي تجسد معالم الجمال والتميز بالمملكة.

٥- معرض ربيع القصر:

يحتوي المعرض على منتجات وطنية ، أسر منتجة ، أكلات شعبية ، مشاركة من جمعية بارع بالإضافة لمسرح للطفل.

التاريخ : حتى 26 يناير ، الموقع : القصر مول بالرياض.