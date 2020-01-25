غابت الثلوج وحضر الصقيع.. الموجة القطبية تضرب تبوك وسط تقلبات جوية

شهدت منطقة تبوك لاسيما الأجزاء الشمالية منها، خلال الأيام القليلة الماضية تدنيًا كبيرًا في درجات الحرارة المحسوسة التي وصلت إلى ما دون الصفر المئوي، وسط ترقب واسع من الأهالي لتساقط الثلوج التي غابت هذه المرة، وحضر الصقيع مكانها.

واتخذ عدد كبير من المهتمين بالطقس والمناخ بالمنطقة مواقع التواصل الاجتماعية منبرًا لهم لتزويد رواد تلك المواقع بالمعلومات المناخية أولًا بأول وفي تحديثٍ مستمر، وتابع الجميع من خلاله التقلبات الجوية بمنطقتي علقان والظهر ومنطقة الزيتة التي تحتضن جبال اللوز، إلا أن الموجة القطبية التي ألقت بظلالها على منطقة تبوك، قد حملت معها البرد القارس والرياح التي طالت أجزاء واسعة من مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وبحسب البيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فإن منطقة تبوك قد تأثرت منذ فجر يوم الثلاثاء الماضي، بكتلة هوائية باردة أدت إلى انخفاض درجات الحرارة فيها، والتي وصلت إلى ما دون الصفر في المناطق المرتفعة منها، وصحبت تلك الموجة رياح نشطة كان لها بالغ التأثير في انخفاض درجات الحرارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد، استمرار هذه الكتلة الباردة غدًا الأحد وبعد الغد؛ حيث تدنت درجات الحرارة في مركزي علقان ورحيب إلى ما دون الصفر المئوي بدرجة، فيما بلغت درجة الحرارة في مركز شقري صفر مئوي، وفي مدينة تبوك وتيماء بلغت درجة واحدة فوق الصفر.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع، أن يستمر تأثير هذه الموجة لتطال معظم مناطق المملكة يصاحبها تدنٍّ في درجات الحرارة التي قد تصل إلى ما دون الصفر المئوي؛ لاسيما في الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل، إضافة إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خاصة خلال النهار، قد تحد من مدى الرؤية في بعض المواقع.

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وعن إمكانية تأثر المنطقة بالهطولات المطرية وتساقط الثلوج، أكدت الهيئة أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على منطقتي الحدود الشمالية والجوف وعلى منطقة تبوك، كما أنه من المتوقع أن تتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (اللوز - علقان - الظهر)، وعلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

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