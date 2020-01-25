وفد سعودي يتوجه إلى مصر للمشاركة في «تجديد الفكر والعلوم الإسلامية»

يرأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وفد المملكة المشارك في أعمال «مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية»، الذي ينظمه «الأزهر» في العاصمة المصرية القاهرة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يومي الاثنين والثلاثاء المقلبين.

ويشارك في هذه الفعالية، نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، فيما تأتي مشاركة الوزير آل الشيخ في المؤتمر تلبيةً لدعوة كريمة من فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

ومن المنتظر أن يلقي الوزير آل الشيخ كلمة في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي يناقش ست قضايا رئيسية؛ منها ما يتعلق بقضية تجديد العلوم الإسلامية، وكيفية إعداد داعية إسلامي واعٍ، وآليات تجديد الخطاب الديني، وعلوم اللغة والقرآن والسنة وأصول الفقه والكلام والعقيدة والفلسفة.

ويهدف المؤتمر إلى تجديد الخطاب الديني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي علقت بأذهان البعض، فضلًا عن تحصين الشباب من أفكار التنظيمات المتطرفة، وترشيد الوعي ومقاومة تيارات الغلو والإرهاب، بجانب تحرير مفهوم الخطاب الديني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة في أذهان كثير من الناس.

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