«تطوير» تطرح 3 مبادرات عالمية لدعم النقل التعليمي في المملكة

عرضت شركة «تطوير» لخدمات النقل التعليمي، ثلاث فرص استثمارية؛ من شأنها دعم وتطوير قطاع النقل التعليمي في المملكة، وذلك خلال مشاركتها في معرض «تقنيات التعليم 2020»، بالعاصمة البريطانية لندن.

والمبادرات الثلاث، هي توطين صناعة حافلات النقل التعليمي، وتنفيذ وتشغيل خدمة النقل التعليمي للطلاب والطالبات، إضافة إلى مبادرة خاصة بإنشاء معاهد تدريب لسائقي حافلات النقل التعليمي.

وعقدت الشركة عددًا من اللقاءات والاجتماعات المهنية، وقامت بزيارة شركات التقنية العالمية؛ بهدف بحث فرص التعاون في مجال تسخير التقنية للارتقاء بخدمة النقل التعليمي وتجويدها.

وحظي ركن معرض شركة «تطوير لخدمات النقل التعليمي» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بزيارة سفير خادم الحرمين بالمملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان، إضافة إلى عدد من الخبراء والمهتمين بمجال النقل المدرسي.

Advertisements

وقد أبرزت هذه المشاركة، التطور الكبير في مجال النقل المدرسي بالمملكة سواء ما يتعلق باتساع التغطية الجغرافية للخدمة في جميع مناطق المملكة، والتي تقدم لأكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة يدرسون في ما يزيد عن 18 ألف مدرسة، أو ما يتعلق بتجويد الخدمة المقدَّمة والارتقاء بمعايير الأمن والسلامة، والعمل المتواصل على إحلال حافلات جديدة ضمن الأسطول الذي يتجاوز 25 ألف حافلة ومركبة بمواصفات أمن وسلامة عالية.

جدير بالذكر، أن معرض تقنية التعليم جمع أكثر من 800 شركة رائدة، و103 شركات ناشئة جديدة في تقنيات التعليم، وأكثر من 34000 مشارك من أكثر من 146 دولة في مجتمع التعليم العالمي؛ لتقديم مختلف تقنيات التعليم.

اقرأ أيضًا:

«تطوير» تنتهي من تجهيز أسطول الحافلات المدرسية للفصل الجديد