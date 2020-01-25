المرور يوضح إمكانية قيادة المقيم لسيارة برخصة دولية

أوضح المرور السعودي، إمكانية قيادة المقيم للسيارة في حال حصوله على رخصة دولية أو أجنبية سارية المفعول من دولته.
جاء ذلك ردًا على استفسار تلقاه المرور السعودي، عبر موقع تويتر من أحد متابعيه قال فيه: «هل يستطيع زائر سوري قيادة السيارة داخل المملكة مع العلم أن لديه رخصة دولية».
ووفق «المرور السعودي»، يجوز قيادة المركبة برخصة قيادة دولية أو أجنبية سارية المفعول- صادرة من دولة السائق- إذا كان زائرًا ولمدة سنة من تاريخ دخوله.
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