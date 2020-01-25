إنفوجراف: علامات تعاطي الحشيش.. و6 أمراض قاتلة تصيب المدمنين

أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، اليوم السبت، أن الحشيش المخدر يحتوي على العديد من المواد الخطرة التي تتسبب في مشاكل صحية ونفسية وجسدية.

وعلى حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت اللجنة الوطنية: «إن الحشيش يحتوي على مادة تتراهيدروكنابينول (THC)، التي تتسبب في مشاكل صحية نفسية وجسدية».

وعبر «إنفوجراف»، أوضحت اللجنة العلامات الدالة على تعاطي مخدر الحشيش، وهي: احمرار العينين، والجوع والعطش، والضحك المفاجئ بدون مبرر، وكثرة الهروب والانعزال، والتغيب المستمر عن المدرسة أو العمل، إضافة إلى التبلد في المشاعر، وإهمال المظهر العام، وبطء التركيز، وضعف الذاكرة، وعدم استجابة الشخص لما يدور حوله.

وفي الإطار ذاته، حددت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، 6 أضرار لتعاطي مخدر الحشيش؛ منها البلادة والبطء الذهني، والاختلال النفسي والحركي، والهلاوس السمعية والبصرية، واضطراب تحديد الزمان والمكان، والإصابة بالأمراض النفسية كالفصام والقلق والاكتئاب.

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